OVERZICHT. Dit zijn alle namen op de affiche van Pukkelpop

Pukkelpop had donderdag klokslag 11 uur de eerste namen van haar editie van 19 tot en met 21 augustus beloofd. En het festival is die belofte nagekomen. En hoe. Op haar website en sociale media lieten ze 160 artiesten los die de wei in Kiewit terug doen vullen zoals vóór corona. Bekijk hier de volledige line-up per dag.