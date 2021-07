Standard officialiseert vertrek van Michel Preud’homme

LEES OOK. Licentiecommissie legt Standard tijdelijk transferverbod op: brengt verkoop van Zinho Vanheusden redding?

Na drie jaar komt er dus een einde aan het derde huwelijk tussen MPH en de Rouches. De eerste twee jaar was Preud’homme trainer van de Luikse club. Afgelopen seizoen fungeerde hij als adviseur. Zijn contract liep gisteren af en werd niet verlengd.

Standard kondigde meteen aan dat er enkele veranderingen gingen plaatsvinden binnen de Raad van Bestuur van de club. Op de volgende Algemene Vergadering worden die bekrachtigd. “Standard de Liège wil Michel Preud’homme bedanken voor zijn betrokkenheid de laatste drie seizoenen”, klinkt het nog in het communiqué.

Het was voor Preud’homme zijn derde passage op Sclessin. Als doelman was hij tussen 1977 en 1986 actief voor de Luikenaars. In 2000 keerde hij terug naar de club van zijn hart. Hij vulde er verschillende functies in en was hoofdtrainer tussen januari 2001 en juni 2002 en in de seizoenen 2006-2007 en 2007-2008. In dat laatste jaar hielp hij Standard aan een eerste landstitel in 25 jaar.