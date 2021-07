Lac de la Gileppe in Jalhay

Fan van natuur en prachtige wandelingen? Houd dan zeker eens halt aan de indrukwekkende stuwdam van Gileppe. Met de monumentale leeuw en het meer is dit een ideale trekpleister voor dagtoeristen die op zoek zijn naar rust. In deze aflevering sportjournalist Arno Schepers in Lac de la Gileppe in Jalhay.