Soler brak beide armen na Tour-crash en overweegt klacht: “Geen idee hoe ik aan de finish ben geraakt”

De vrouw, een dertigjarige Française, meldde zich woensdagmiddag, tussen 13 en 14 uur bij het politiekantoor van Landerneau. Eerder op de dag was ze geïdentificeerd door de politie. Nog voor die haar wilde gaan ondervragen, bood ze zichzelf aan. Ze maakte van haar recht gebruik om eerst nog een dokter te zien. ‘s Avonds werd ze ondervraagd en vond er een huiszoeking plaats.

Intussen is door de officier van justitie van Brest een onderzoek gestart naar “het onvrijwillig veroorzaken van blessures van niet meer dan drie maanden door opzettelijke schending van de veiligheids- of voorzichtigheidsplicht”. De internationale wielervakbond (CPA) heeft intussen bij de politie aangifte gedaan tegen de bewuste toeschouwster, die tijdens de rit een kartonnen bord vasthad waarop stond geschreven “Allez Opi Omi”.

“Onzin” van de UCI

De Duitser Tony Martin (Jumbo-Visma) reed als eerste op haar in en in zijn zog vielen nog zo’n vijftig renners. Waaronder Marc Soler. “Ik heb een moeilijk jaar”, aldus de renner van Movistar. “Eerst die zware val in de Giro, een wedstrijd waarop ik me lang had voorbereid, en nu dit. Maar de crash in de Tour was nog erger. Het gebeurde door een toeschouwer die duidelijk niet van fietsen houdt. Alle voorbereiding konden alweer in de prullenmand.”

Soler overweegt nu juridische stappen tegen de vrouw in kwestie. “Ik weet niet goed wat ik moet doen, maar ik denk erover na om die toeschouwer aan te klagen”, klinkt het bij het Spaanse La Vanguardia. “Heel mijn Tour is naar de vaantjes en ik voel veel woede. We hebben een organisatie die ons zou moeten verdedigen, de CPA. Maar ze doen weinig. En de UCI is alleen maar bezig met stomme regels maken. Als het over serieuze zaken gaat, zoals onze veiligheid, dan hoor je ze niet. Ze zijn alleen maar bezig met onzin.”

Als bij wonder reed de Spanjaard de rit wel nog uit. Hij eindigde uiteindelijk als 181e en laatste op bijna 25 minuten van winnaar Julian Alaphilippe. Na een tocht van bijna 50 kilometer bleek dat hij twee gebroken armen had.

“De val gebeurde op een punt waarbij de weg wat versmalde”, aldus Soler. “We waren aan het zoeken naar de beste positie. De veiligste plek leek ons vooraan, dus waren we in het peloton aan het opschuiven. Plots zag ik iemand van Jumbo-Visma vallen vlak voor mij, en ik kwam in botsing met Mike Teunissen. Ik vloog, rolde en landde hard op mijn beide handen. Die deden echt pijn, net zoals mij gezicht omdat mijn bril in stukken was gebroken en mijn schouder.”

Duizelig

Soler was duidelijk niet zichzelf na de val. “Ik wilde rechtstaan, maar dat lukte niet. Ik had ook geen enkele kracht in mijn armen. De mecanicien trok aan mijn arm terwijl ik aan de kant van de weg zat en ik voelde me enorm duizelig. Het team vertelde me dat ik moest proberen om door te rijden, maar geen idee hoe ik dat voor elkaar heb gekregen. Ik kon niet schakelen of remmen. Toen ik aan de finish kwam, was ik bezorgd over de tijdslimiet. Ik kon echter mijn kleren niet uitdoen in de bus, ze moesten alles openknippen met een schaar. Pas daarna werden mijn blessures duidelijk.”

En toch, ondanks alles, hoopt Soler dit jaar nog te koersen. “Een operatie was niet en ik kan zonder hulpmiddelen rondlopen. Maar ik mag drie tot vier weken niks doen, zelfs niet op de rollen rijden. Ik kan mezelf niet ondersteunen. De Vuelta zal niets voor mij zijn, maar ik hoop nog wel een wedstrijd te kunnen rijden dit seizoen.”