De onderhandelingen tussen de directie en vakbonden in het postcentrum van Zaventem zijn goed afgelopen. Dat meldt zowel vakbond ACOD Post als de directie donderdag. Woensdag hadden tientallen werknemers het werk neergelegd omdat de werkdruk in het kantoor te hoog was. Nu er een akkoord is, gaat iedereen vrijdag opnieuw aan de slag.