Nora Gharib gaat scheiden: “We gaan voor onze vriendschap”

Ze begint haar bericht onder een zwart-witte trouwfoto en zegt dat 1 juli een bijzondere dag is, al krijgt deze nu een dubbele betekenis. “Al twaalf jaar lang vieren Anson en ik op deze dag ons leven samen en denken we terug aan onze dierbaarste momenten. Vandaag is het ook de dag waarop we meedelen dat onze wegen scheiden. Een hele tijd geleden hebben we samen besloten om, met heel veel liefde en respect voor elkaar, te gaan voor onze onvoorwaardelijke vriendschap. Dankzij onze prachtige dochter zijn we voor eeuwig met elkaar verbonden. Zij zal altijd op de eerste plaats staan. Als het over Chams gaat, blijven Anson en ik het allerbeste team. En dat voor het leven”, staat er te lezen.

Nora, met wie we kennismaakten tijdens de zoektocht naar de nieuwe K3, bedankt iedereen voor hun liefde en steun en vraagt tegelijk om rust en privacy. “Dit bericht geldt als officiële en enige mededeling. Verder zullen we hier in de media niet over communiceren”, klinkt het in naam van het ex-koppel.