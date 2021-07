LIVE. Wie wint de zesde etappe van de Tour de France?

Het wordt een mooie dag met weinig wind, zodat waaiervorming uitgesloten lijkt. Na de tijdrit en in het vooruitzicht van de langste rit naar Le Creusot zullen veel renners zin hebben in een snipperdagje.

Het is in deze stad dat Mark Cavendish op 9 juli 2008 zijn serie Tourritzeges opende. Ondertussen staat de teller op 31. Afspraak vanmiddag op de Avenue de la Châtre in Châteauroux voor logischerwijze de derde massaspurt in zes dagen, waar bijvoorbeeld Tim Merlier of Jasper Philipsen het feestje van Cav kan verstoren.

Volg de etappe hier live: