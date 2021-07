Pukkelpop lost eerste namen: Editors, Liam Gallagher, dEUS, Netsky en meer

Dat we geen grote Amerikaanse artiesten moesten verwachten werd al eerder duidelijk gemaakt door organisator Chokri Mahassine. De onzekerheid om af te zakken naar Europa voor grote tournees met gegarandeerde optredens in verschillende landen is nog veel te groot. In het eerste rijtje namen dat Pukkelpop heeft bekendgemaakt spotten we dan ook weinig grote namen van over de grote Atlantische plas. Wel present: Future en dj Marshmello.

Uit Groot-Brittannië komen acts als Editors, Liam Gallagher, Sam Fender, Shame, Slowthai, Anne-Marie en Idles. Voor de rest kleurt de affiche al vroeg erg Belgisch (meestal zijn dit namen die later worden aangekondigd) met Balthazar, Bazart, Netsky, 2manydj’s, Zwangere Guy, Charlotte De Witte en dEUS.

LEES OOK. Plaatsjes beginnen te dringen: combitickets Pukkelpop voor 85 procent de deur uit

Limburg wordt vertegenwoordigd met namen als Cellini, Millionaire, Dikke, The Sore Losers, Timmerman, Joyhauser, Chibi Ichigo, Klaps, Mauro Pawlowski, IBE, Faisal, Goldfox, The Haunted Youth en Whispering Sons.

Verder staan namen als Nina Kraviz, Burna Boy, Sons Of Kemet, Underworld, Jamie XX, Skepta, Pa Salieu, Altin Gün, Lil Kleine, Boys Noize, Joost, De Jeugd Van Tegenwoordig, Arlo Parks, Boys Noize en Kelly Lee Owens op de voorlopige affiche.

Opvallend: enkele grote namen die wel op de affiche van zusterfestival Lowlands staan - zoals Chemical Brothers en Stormzy staan er (nog) niet tussen.

Liam Gallagher. — © Foto: Marcel Krijgsman / Hollandse Hoogte

85 procent tickets verkocht

De tickets voor het nog enige geplande grote festival in België in dit bizarre coronajaar, gingen dit jaar uitzonderlijk in verkoop zonder dat ook maar één artiest was aangekondigd. Dat hield fans niet tegen. De honger om weer naar een festival te gaan, is duidelijk groot. Op dag één ging 70 procent van de combi’s de deur uit. Ondertussen, zo melden ze bij Pukkelpop, staat de teller op 85 procent.