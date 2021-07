Gebouw Syntra in Pelt is splinternieuw en toch is het er gloeiend heet: “Ramen met zilverpapier afgeplakt”

Pelt

In het Educatief Centrum op de Syntra-site in het Neerpeltse centrum raken de gemoederen soms letterlijk verhit. In het 18 meter hoge complex dat twee jaar geleden in gebruik werd genomen, kunnen de temperaturen op de bovenste verdiepingen soms oplopen tot meer dan 40 graden. De gemeente moet nubijkomend investeren in een koeling wat op de gemeenteraad scherpe kritiek ontlokte bij oppositie.