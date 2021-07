De zenuwen staan gespannen in Engeland, waar vandaag een standbeeld ter ere van wijlen prinses Diana zal worden onthuld. Alle ogen zijn daarbij gericht op de prinsen William en Harry. Komt het tot een verzoening? Of zal hun ruzie openlijk worden uitgevochten? De druk is immens, hun beider vrouwen en vader prins Charles blijven alvast weg van de nu al beladen ceremonie.