Veteraan Chris Paul gaat los: Phoenix staat voor het eerst sinds 1993 in NBA-finale

De Phoenix Suns hebben zich woensdagavond ten koste van de Los Angeles Clippers als eerste team gekwalificeerd voor de finale van de Noord-Amerikaanse basketcompetitie NBA. De ploeg uit Arizona won met 103-130 in het Staples Center, de thuishaven van de Clippers, en kwam zo op een onoverkomelijke 4-2 voorsprong in de finale van de Western Conference.

Chris Paul was dé sterkhouder bij de bezoekers. Hij maakte 41 punten en deelde acht assists uit tegen de ploeg waarvoor hij tussen 2011 en 2017 speelde. De elfvoudige All-Star, die de eerste twee duels tegen de Clippers had gemist na een positieve coronatest, mag zich op zijn 36e opmaken voor zijn allereerste NBA-finale.

Voor de Suns wordt het de derde finale in de clubgeschiedenis. In 1976 verloren ze van de Boston Celtics, in 1993 waren de Chicago Bulls van Michael Jordan te sterk. Dit keer spelen ze om de titel tegen de Milwaukee Bucks of de Atlanta Hawks. Na vier wedstrijden houden die elkaar in evenwicht in de finale van de Eastern Conference.

De nieuwe kampioen volgt op de erelijst de Los Angeles Lakers op. Het team van superster LeBron James ging er in de eerste ronde van de play-offs uit tegen Phoenix.