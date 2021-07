Het is officieel: de hololool komt dit jaar terug

Heel veel tradities zijn het laatste jaar even op pauze gezet door corona. Maar de allerbeste tradities komen natuurlijk terug. “En we gaan heel hard werken om dit najaar weer een fantastische hololool te hebben in Zonhoven,” zo belooft de organisatie.

Holo... watte? Even voor de-niet Zonhovenaren: de ‘Hololool’ is de plaatselijke benaming van het ‘Sint Maartenvuur’, dat elk jaar wordt aangestoken op 10 november. En in Zonhoven doen ze dat nogal uitbundig. Niet alleen met een groot vreugdevuur, maar ook met een fakkeltocht, een Sint-Maarten te paard, twee feesttenten, optredens en vuurwerk. Vorig jaar kon dat door corona helaas even niet. “Maar dit jaar komen we wel terug,” zo belooft de organisatie. “We gaan alles op alles zetten om er een schitterende editie van te maken. Tenzij er nog vervelende corona-varianten zouden opduiken, natuurlijk. Maar daar gaan we niet van uit.” De volgende weken worden de optredens vast gelegd. Omdat de organisatie verwacht dat ook de Zonhovenaren na een jaartje stilte weer reikhalzend uitkijken naar de hololool, wordt de feesttent op 10 november 2021 zelfs iets groter. TR