Wimbledon ontploft: Andy Murray knokt zich in vijf sets naar derde ronde

Voormalig nummer een van de wereld Andy Murray heeft zich woensdag geplaatst voor de derde ronde van Wimbledon, een toernooi dat hij in 2013 en 2016 won.

De 34-jarige Schot knokte zich in vijf sets voorbij de Duitser Oscar Otte (ATP-151). In 3 uur en 51 minuten werd het 6-3, 4-6, 4-6, 6-4 en 6-2. De Canadees Denis Shapovalov (ATP-12) is de volgende horde voor de olympische kampioen.

Murray vormde met Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic “de grote vier”, tot een chronische heupblessure het vervolg van zijn tennisloopbaan in het gedrang bracht. Na enkele operaties is hij op de wereldranglijst naar de 118e plaats afgezakt. Op Wimbledon is hij er voor het eerst sinds 2017 weer bij. Voor het eerst sinds dat toernooi schopt hij het nu verder dan de tweede ronde op een Grand Slam.