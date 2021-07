Zonhoven belooft mee te strijden tegen homofobie

“Met die ondertekening willen wij laten zien dat er in Zonhoven geen plaats is voor discriminatie op basis van gender-identiteit en seksuele oriëntatie,” zegt schepen van welzijn Frank Vandebeek (Open VLD). “Hier mag je zijn wie je bent. We zijn er best trots op om hiermee voorloper te zijn in Limburg. De recente gebeurtenissen op het internationale toneel maken dit thema actueler dan ooit.”

“Nog steeds worden holebi en trans personen – positieve evoluties ten spijt – geconfronteerd met holebi- en transfobie’ zegt Leopold Lindelauff, voorzitter van vzw Regenbooghuis Limburg. “Wij zijn zeer tevreden dat lokale besturen zich mee met ons willen engageren om te sensibiliseren en ook de daad bij het woord te voegen.” Zonhoven is hiermee trouwens de zevende Limburgse partner-gemeente van de vzw Regenbooghuis Limburg.

Op de gemeenteraad deze week stelde Yannick Aerts (N-VA) voor, dat de gemeente Zonhoven ook een doorlichting zou laten houden door ‘X Kwadraat’. Dat is een organisatie die overheidsbesturen en bedrijven doorlicht, en nagaat of ze holebi’s en transgenders gelijk behandeld. “Je hebt dan een officieel bewijs, en het is minder vrijblijvend,” aldus Aerts. Volgens schepen Frank Vandebeek (Open VLD) is de engagementsverklaring van het Regenbooghuis zeker ook niet vrijblijvend. “We voegen hiermee al de daad bij het woord,” vindt hij.

TR