Thomas Meunier looft Belgische “competitiebeesten” en heeft duidelijk doel: “Nieuwe Vertonghen of Vermaelen worden”

Thomas Meunier droomt van een lange carrière bij de nationale ploeg. “Nu is het mijn doel een nieuwe (Jan ) Vertonghen of een (Thomas) Vermaelen te worden, om zo lang mogelijk bij de nationale ploeg te blijven”, zegt hij donderdag in een video verspreid door de Belgische bond daags voor de kwartfinale op het EK tegen Italië.

“Of het nu in de basisploeg dan wel in de groep is, dat maakt niet uit, maar ik wil zo lang mogelijk bij de selectie blijven”, benadrukt de 29-jarige flankverdediger.

Meunier debuteerde in november 2013 in de verloren oefenmatch tegen Colombia (0-2) onder Marc Wilmots. Hij heeft 51 caps achter zijn naam (8 goals). Daarmee is hij nog ver verwijderd van recordhouder Jan Vertonghen. Die speelde sinds zijn debuut in juni 2007 al 130 wedstrijden in het nationale shirt.

“Ik hoop dat ik mijn land kan vertegenwoordigen tot het volgende EK (in 2024 in Duitsland). Dat zou echt fantastisch zijn”, zegt Meunier, sinds vorige zomer in dienst van Borussia Dortmund. “Ik denk dat het mogelijk is, ik zal op dat moment 33 zijn. Da’s een goeie timing.”

Zege en niets anders tegen Italië

Meunier leeft met vertrouwen toe naar de kwartfinale op het EK tegen Italië. “Ik verwacht de zege en niets anders. We zijn competitiebeesten. Met de ploeg waarover wij beschikken, kunnen wij ons meten met elk land. Maar Italië is een goede ploeg die ik nooit zal onderschatten”, zegt hij donderdag in een video verspreid door de Belgische voetbalbond.

“Zij zijn er altijd bij geweest, behalve die keer op het WK 2018. Italië is en blijft een groot voetballand. Ik denk oprecht dat het een mooie wedstrijd zal worden”, blikt hij vooruit naar de ontmoeting van vrijdagavond in München.

Meunier speelt zijn derde grote toernooi met de Duivels, na het EK 2016 en het WK 2018. Hij heeft inmiddels 51 interlands op zijn naam en komt graag naar de nationale ploeg. “Of ik een toernooispeler ben? Neen, ik ben meer een Belgische speler. Sinds kleinsaf ben ik steeds een grote fan geweest van internationaal voetbal, ik keek altijd met ongeduld uit naar WK’s, EK’s en kwalificatiematchen. België, dat is echt een speciaal gevoel voor mij, een fierheid. Het is geen taak om het te vertegenwoordigen.”

© Pool via REUTERS

Meunier startte het EK op de bank tegen Rusland. “Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik niet in de groep zat of niet klaar was. Het is belangrijk betrokken te zijn”, legt de flankverdediger uit, die na de vroege blessure van Timothy Castagne meteen aan de bak moest. “Ik ging er onmiddellijk 100 procent voor, heel gemotiveerd en klaar. Het was alsof ik aan de match was begonnen.” Met een goal en een assist drukte hij ook nadrukkelijk zijn stempel.

“Tim (Castagne) is een kleine gast uit de regio waar ik vandaan kom, de provincie Luxemburg. Ik hecht aan zo’n dingen belang. Het is een goeie gast, heel respectvol, goed opgevoed met een prima mentaliteit”, onderstreept Meunier nog. “Zijn blessure? Dat is voetbal maar het is waar dat het brute pech is want het is zijn eerste toernooi, zijn eerste minuten en hij heeft ervoor gewerkt. Het is jammer maar hij is jong (25) en er zullen er nog volgen, dat is zeker.”