Tomorrowland-dj’s en een prik van Marc Van Ranst: vaccinatiecentrum verrast jongeren met festivalsfeer

Een dj en danseres maken er een feestje van in de wachtzaal. — © Jan Van der Perre

Antwerpen

Woensdagnamiddag en -avond zijn de gevaccineerde jongeren aan Spoor Oost verrast. In de wachtzaal maakten Tomorrowland-dj’s er een festival van met deuntjes die over heel het vaccinatiecentrum werden afgespeeld. Om het feestje compleet te maken, kwamen experts Erika Vlieghe, Marc Van Ranst en Pierre Van Damme mee inentingen doen. Een welgemikte campagne om jongeren aan te moedigen zich te laten vaccineren voor ze op vakantie of kamp vertrekken.