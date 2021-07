Is de Tour gereden? Natuurlijk niet. We hebben nog geen berg gezien. Maar wat vooraf de achilleshiel van Tadej Pogacar leek te worden - hij won tot gisteren nog geen enkele tijdrit dit jaar - blijkt plots nog een extra superkracht. Wie de Sloveense titelverdediger de komende zestien etappes het vuur aan de schenen wil leggen, zal over enorm goede papieren moeten beschikken.