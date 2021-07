Mathieu van der Poel heeft geen tijdritfiets thuis. Mathieu van der Poel heeft te brede schouders. Mathieu van der Poel kan zijn aero-positie niet vasthouden en heeft nog nooit een windtunnel van binnenuit gezien. Die Mathieu van der Poel eindigde gisteren vijfde in de tijdrit in Laval en houdt met acht seconden voorsprong zijn gele trui vast. “Ik had één van mijn beste dagen op de fiets.”