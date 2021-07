De schoonheid van de wilde natuur: kijk binnen in dit ecologische natuurhuisje

De vallei van frisse waters en wilde bloemen. Zo kondigt Viroinval zich via een grote affiche langs de weg aan. Ook zonder die aankondiging kun je er niet naast kijken: de schoonheid van de wilde natuur is hier overweldigend. Precies wat Floris Benoit uit Wevelgem zocht. Het deed hem in september 2020 de stap zetten om in Oignies een natuurhuisje te kopen. “In dit bos kom ik tot rust.”