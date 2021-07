Fraude bij een alcoholslot is moeilijk. Het toestel vraagt tijdens de rit op onverwachte momenten om te controleren. — © BELGAIMAGE

Hasselt

Het aantal chauffeurs dat met een alcoholslot rondrijdt is sinds 2018 exponentieel gestegen. Zo’n 3.000 Belgen moeten in een elektronisch toestelletje blazen voor ze hun wagen kunnen starten. In Limburg rijden er 121 mensen met een alcoholslot rond.