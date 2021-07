Oudsbergen/Brussel

Jarenlang was hij de coming man van CD&V-Limburg. In 2019 werd hij als nieuwe kroonprins van boegbeeld Wouter Beke zelfs even genoemd als nieuwe Vlaamse minister. Maar de zaken liepen anders. Lode Ceyssens (49) ruilt de politiek nu voor een topjob bij de Boerenbond.