‘Wonder woman’ Gal Gadot bevallen van derde dochtertje

Gal Gadot (36), bekend als superheldin Wonder Woman in de gelijknamige films, is bevallen van haar derde dochter. Het kindje kreeg de naam Daniella. “Ik ben ontzettend dankbaar, blij (en moe)”, schreef de Israëlische op Instagram. “Het is voor ons allemaal geweldig om Daniella in ons gezin op te nemen. Ik stuur jullie allemaal veel liefde.”

Gadot en Yaron Varsano, die in 2008 trouwden, hebben al twee dochters. Alma is 9, Maya 4. De actrice zal later dit jaar nog te zien zijn als sluwe dievegge in Red notice, een actiekomedie die rechtstreeks op Netflix zal verschijnen.

(dewo)