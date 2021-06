De volledige stock van de Haspengouwse Woodshop is beschadigd. — © Karel Hemerijckx

Sint-Truiden

“In 30 jaar nooit gezien.” Dat zeggen de winkeliers van de Stapelstraat, na de waterschade in hun zaak door de wolkbreuk boven Sint-Truiden. In WZC Villa Rosa liep de centrale keuken onder, manege Gravenhof staat nog steeds blank, en een huis is onbewoonbaar verklaard.