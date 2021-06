De 83-jarige Amerikaanse acteur en komiek Bill Cosby mag de gevangenis verlaten. Hij was in september 2018 veroordeeld tot drie tot tien jaar in de gevangenis, maar die veroordeling voor seksueel misbruik is teruggedraaid door het Hooggerechtshof in Pennsylvania. Dat melden Amerikaanse media. Zijn advocaat pikt hem “binnen dit en enkele uren” op aan de gevangenis.