Gemeente opent vijf nieuwe speelpleintjes

Met de zomervakantie in het vizier opende schepen van jeugd Astrid Puts (Open VLD woensdagnamiddag maar liefst vijf nieuwe of vernieuwde speelpleintjes in diverse woonbuurten. Het initiatief dat van concept tot realisatie gecoördineerd werd door de gemeentelijke jeugddienst kon rekenen op heel wat belangstelling.

De ‘ronde van de nieuwe speelpleintjes’ begon woensdagmiddag om 13 uur in de woonwijk Creytenberg in Veldwezelt. Nadien volgden het pleintje op het Kerkplein in Gellik, het pleintje in de Sint-Servaeswijk, het pleintje aan het Fluwijnpad in Neerharen en ten slotte het pleintje in het Kramershof in Rekem.

“We hebben de nieuwe speeltuigen aangekocht met middelen uit het zogenaamde ‘coronanoodfonds’ die we vorig jaar van de Vlaamse overheid ontvingen” aldus schepen Puts. Zij werd bij de opening geassisteerd door de lokale kindergemeenteraadsleden, terwijl clown Wito de kinderen vermaakte met het maken van ballonfiguurtjes en de ijskar een grandioos succes kende. “Al bij al hebben de vijf nieuwe of vernieuwde speelhoekjes - aankoop en montage - 75.000 euro gekost” besloot de schepen.

Bij ieder speelpleintje deed ze ook een oproep tot de inwoners om een leuke naam te bedenken voor het speelhoekje en deze naam via destemvanl.be voor 18 juli in te dienen. De winnaar mag rekenen op een leuk presentje.