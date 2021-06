Mathieu van der Poel behoudt gele trui na fenomenale tijdrit: “Eén van mijn beste dagen ooit op de fiets”

“Ik heb mezelf verrast vandaag. Maar ik moet zeker ook het team bedanken. Ze hebben tot middernacht aan mijn fiets gesleuteld om mijn positie iets beter te krijgen en om zo krachten te kunnen sparen.”

Van der Poel verbaasde woensdag niet enkel zijn concurrenten, maar ook zichzelf. “Dit is voor mij één van de beste dagen ooit op de fiets, ik ging over de limiet vandaag. Ik ben heel fier op mezelf, maar ook op het team. Er werden mij continu goede referentiepunten meegegeven tijdens het rijden en ik had vertrouwen in mezelf toen ik de tijden van Pogacar hoorde. Ik spaarde wat energie om op het einde hard te kunnen vechten en ik had daardoor nog wat over in de tank.”

Donderdag verschijnt de Nederlander opnieuw in zijn gele trui. “Donderdag opnieuw geel mogen dragen is voorbij alle verwachtingen. Als ik gisteren zei dat ik dacht dat ik de gele trui zou verliezen, was dat niet gelogen. Tijdrijden is niet mijn specialiteit, maar ik heb mezelf verrast. Het is een heel speciaal gevoel om met de gele trui door Frankrijk te rijden.”

Wat Van der Poel vond van Pogacar woensdag? “Het is fenomenaal wat hij gepresteerd heeft en hij is één van de favorieten voor de eindzege. We komen goed overeen. Hij is een heel goede kerel en is altijd vriendelijk”, aldus Van der Poel.