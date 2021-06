Overstroming Demer zorgt voor hinder op fietsnetwerk

In de nacht van dinsdag op woensdag is de Demer op verschillende plaatsen in Limburg overstroomd. Zo ook in Hasselt, waarbij het water zich had verzameld op het drukke fietsknooppunt van de grote ring met de Kempische Steenweg tussen het sportveld en de Lidl, en in de bijhorende fietstunnels. Op de diepste plekken kwam het water tot juist boven de knieën.

Tijdens de ochtendspits werd al snel duidelijk wat de gevolgen waren van de hevige regenval. Het peil van de Demer kwam nog steeds tot aan de oevers en het water dat er overheen was gestroomd, kon niet meer weglopen. Zelfs waar de rivier onder het Albertkanaal door gaat, was de dienstbrug onbegaanbaar.De opties waren niet echt aantrekkelijk: de schoenen uit, een hele blok rondrijden of toch maar doorfietsen? Durvers waagden zich aan "rollen door het water", maar ontdekten telkens weer dat het water te hard afremt, waardoor ze toch verder moesten trappen met de voeten onder water. Elektrische fietsen waren een andere zaak: die konden niet zo gemakkelijk door het water rijden.De overstroming zorgde tevens voor enkele amusante taferelen. De verwonderde blikken, de selfies die werden gemaakt in het midden van de oversteek, de adviezen die van de ene “oever” naar de andere werden geroepen, en de eenden die de fietspaden als nieuwe route uitprobeerden, aangezien het wateroppervlak van de gewone stroom bijna reikte tot aan de bovenkant van de riviertunnels.De Vlaamse Milieumaatschappij waarschuwde op voorhand voor overstromingen in het Demerbekken. Konden de stadsdiensten dit dan niet voorkomen? De meningen waren eerder verdeeld: waar sommige fietstoeristen de watervloed nog zagen als “een avontuur” en “een ervaring rijker”, vond een lokale bewoner het voorval schandalig. "Wat met al de scholieren die vandaag hun laatste schooldag hadden? Hier komt zoveel volk langs."Het is inderdaad een zeer druk knooppunt. Van leerlingen over pakjesbezorgers en wielertoeristen tot enkele verdwaalde West-Vlamingen die hun weg langs het fietsroutenetwerk proberen te hervatten: iedereen komt hierlangs. Toch zijn het de buurtbewoners die er het meest last van hebben. Twee Kortrijkzanen konden het wel begrijpen; het had vannacht dan ook zo hard geregend. "Zelfs in Lanaken zagen we dat er wateroverlast was."