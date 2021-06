Wist je dat er in Ulbeek een zorgimkerij is met duizenden werknemers? Deze werknemers worden verzorgd en gehuisvest door de zorggasten van Immegaard.

De bijen verblijven in kasten die door de zorggasten zijn gemaakt. Alle zorgen tot het slingeren toe, gebeuren allemaal samen met de zorggasten. Ook het ontwerp van het etiket en in potten verdelen, is volledig door de zorggasten gebeurd. Kortom, uit deze unieke samenwerking tussen zorg en imkerij is de eerste honing van Zorgimkerij Immegaard ontstaan.