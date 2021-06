Jérémy Doku over zijn enorme opmars: “Vorig EK vloog het bier nog over mij heen, nu sta ik hier”

In mei 2019 nam Jérémy Doku met België nog deel aan het EK U17. Twee jaar later is de snelle buitenspeler met de Rode Duivels al actief op het grote EK. “Het is echt heel bizar voor mij”, zei hij woensdag in een filmpje dat door de Belgische voetbalbond (KBVB) werd verspreid op sociale media.

Doku, die in september 2020 voor het eerst werd opgeroepen door bondscoach Roberto Martinez, was titularis in het derde groepsduel van de Duivels tegen Finland (2-0 zege). “Mooi en speciaal zijn de eerste woorden die me te binnen schieten”, zei de negentienjarige Antwerpenaar bij het bekijken van een foto van de match.

“Het is eigenlijk best raar. Toen ik de namen van de spelers op de truitjes zag staan, vond ik het vreemd aan hun zijde te staan. Tijdens het vorige EK bekeek ik hen nog op tv of met mijn vrienden op de Groenplaats in Antwerpen, waar het bier bij een goal over mij heen vloog. Nu sta ik tussen hen en zijn alle blikken op mij gericht. Ik realiseer het mij nog niet helemaal”, zei Doku, die naar eigen zeggen profiteert van elke moment bij de Duivels.

© BELGA

Tussen zijn periode bij de U17 en de huidige tijd bij de Duivels was Doku ook kort belofte-international. Hij kwam vier maal in actie voor de U21, startte nooit, maar maakte wel één doelpunt. “Van de bank van de U21 naar het eerste team gaan, dat gebeurt niet zo vaak. In mijn hoofd wilde ik basisspeler worden bij de beloften, maar als je die stap kan overslaan, zoveel te beter.”

Debuut tegen Denemarken

Twee minuten voor tijd in het Nations League-duel in Denemarken (0-2 zege), op 5 september 2020, maakte Doku zijn interlanddebuut. “Dat was heel leuk”, legde hij uit. “Ik dacht dat ik op training mijn kwaliteiten had kunnen tonen en dat de coach me dan meteen laat spelen tegen een goede ploeg zoals Denemarken, dat was het echte bewijs dat hij vertrouwen in mij heeft. Dat heb ik geapprecieerd.”

© BELGA

Drie dagen later, in de thuismatch tegen IJsland (5-1 zege), speelde hij meteen 90 minuten en hij scoorde ook. “Niet alle bondscoaches zouden een achttienjarige laten spelen in een officiële wedstrijd. Dat gaf me vertrouwen. Nu ik er goed over nadenk, ik speelde niet mijn beste match. Maar de goal deed me wel plezier. Spelen aan de zijde van zo’n grote spelers is een droom voor mij. Ik ben de coach zeer erkentelijk.”

De Rode Duivels bereiden zich intussen voor op de clash in de kwartfinales, vrijdag in München tegen Italië.