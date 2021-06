Karateclub Shingitai Hoeselt organiseert clubkampioenschap

Hoeselt

Het was een bewogen jaar voor Shingitai Hoeselt. De karateclub vond zichzelf telkens opnieuw uit na de steeds wisselende maatregelen tegen Covid-19. Indien het weer het enigszins toeliet, trainden ze buiten op de speelplaats van de IKSO. Later werd de spiegelzaal in Ter Kommen geruild voor een grotere zaal in Alt-Hoeselt om meer afstand te kunnen bewaren tijdens het sporten. De sensei splitste de trainingen op in kleinere bubbels. Fysiek contact werd beperkt. Noodgedwongen werden toch een aantal trainingen afgelast. Sporten via zoom werd geïntroduceerd.