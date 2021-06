Supporteren voor de Rode Duivels in tricolore, maar dan wel in stijl: deze basics zijn een mooie match

Vrijdag nemen de Rode Duivels het in de kwartfinales van het EK in München op tegen voetbalfavoriet Italië. Ticketprijzen voor die match lopen hoog op, maar je kunt ook gewoon thuis in de Belgische driekleur vurig voor hen supporteren. Onze selectie stijlvolle Belgische mode in zwart, geel rood, die je ook na het kampioenschap nog kunt dragen.

Altijd scoren: degelijke zwarte basics

Op safe spelen met zwarte basics van eigen bodem: het kan. Zeker een regenjas komt van pas als je in deze weersomstandigheden ergens buiten belandt om ons elftal toe te juichen. En een little black dress is niet voor niets een tijdloze klassieker.

Shopping

Geel en rood, ook stijlvol post-EK

Rood en geel zijn niet meteen de makkelijkste kleuren om te combineren, maar geel is wel dé trendkleur van deze zomer, dus zit je helemaal goed in elke tint. Rood past overigens heel goed samen met meer rood in dezelfde schakering.

Shopping

Jumpsuit, Lola Liza, 25 euro via www.lolaliza.com

Mosterdgele jurk met rood lintje, lordsxlilies , 79,95 euro via lordsxlilies.com

Rood truitje, Xandres, 99 euro via www.xandres.com

Geruit jasje, Wright, 349 euro via www.wright-label.com

Rode pantalon met brede pijpen, Essentiel, 145 euro via www.essentiel-antwerp.com

Gele cardigan, JBC, 20,97 euro via www.jbc.be

Duivels mooie accessoires

Neen, je wilt uiteraard niet op een Belgische vlag lijken. Daarom zit het bij een tricolore look vaak in de details. Werk een zwarte outfit eventueel af met rode lippenstift of een vlammende zonnebril. Een handtas of sandaaltjes in subtiel geel vormen de perfecte match.

