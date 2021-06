Nieuwe levering AstraZeneca van 700.000 vaccins: tweede prik na acht weken is mogelijk

“Momenteel zijn er nog ongeveer 800.000 Belgen die hun eerste injectie met het AstraZeneca-vaccin kregen, toen er nog 12 weken voorzien waren tussen de twee injecties. Op 12 mei beslisten de ministers van Volksgezondheid om deze termijn in te korten tot 8 weken, maar op iedereen die voordien al gevaccineerd was met of uitgenodigd voor AZ, bleven de 12 weken van toepassing”, staat in het persbericht van de Taskforce Vaccinatie.

Door de nieuw geleverde vaccins kunnen ook zij nu vroeger hun tweede prik krijgen. Het gaat voornamelijk om 65-plussers en risicopatiënten. “Zij kunnen nu maximaal 4 weken eerder optimaal beschermd worden, wat cruciaal is met de oprukkende Delta variant. Na twee dosissen met het AZ-vaccin bedraagt de bescherming tegen ernstige Covid-19 meer dan 90 procent. Ze zijn niet verplicht om de tweede dosis te vervroegen, ze mogen ook gewoon hun oude datum behouden.”

Hoe je je afspraak kan vervroegen, lees je op de website van de Vlaamse overheid.

(gjs)