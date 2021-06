Een nieuwe dag, een nieuwe persconferentie bij de Italianen waar het vooral om Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne ging. Dit keer was het de beurt aan Chelsea-middenvelder Jorginho om de pers te woord te staan en ook hij stak zijn lof voor de Rode Duivels niet onder stoelen of banken. “Het is geen verrassing dat ze in de kwartfinale staan. We weten dat ze heel erg goed zijn”, klonk het onder meer.