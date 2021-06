Antwerp Giants strikken Amerikaanse center

Krutwig speelde voor de Loyola Ramblers van de Loyola-universiteit van Chicago (NCAA D-l), waar hij afgelopen seizoen goed was voor een gemiddelde van 15 punten, 7 rebounds en 3 assists.

De 2m06 grote center wordt door de Antwerp Giants omschreven als “een veelzijdige speler met een hoog basketball IQ”. “Cameron is sterk in de post, heeft een uitstekend passvermogen en een goede mentaliteit en ingesteldheid”, kijken de Giants uit naar zijn prestaties.

Mechelen versterkt selectie met Amerikaan Nate Grines

Basketbalclub Kangeroes Mechelen heeft de Amerikaan Nate Grines aangetrokken. De 25-jarige power forward kreeg zijn opleiding bij de Amerikaanse universiteitsploeg Fresno State en was vorig seizoen in Finland aan de slag bij Lapuan Korikobrat. Hij was er per match goed voor gemiddeld 17,2 punten en 13,2 rebounds.

Grines is de zesde aanwinst van het team na Myles Stephens (Vilpas Vikings), AJ Brodeur (Stjarnan), Wen Mukubu (Limburg United), Luka Kotrulja (Leuven) en Shizz Alston (Lavrio). Met Kristof Michiels is er ook een nieuwe coach.

Vorig seizoen ging Kangeroes er in de kwartfinales van de play-offs uit tegen Bergen.

Spirou gaat verder met Ivo De Vreede, Vukan Samardzic en Thibaut Bronchart

Basketbalclub Spirou de Charleroi heeft drie spelers langer aan het team gebonden. Het gaat om de Nederlander Ivo De Vreede, Vukan Samardzic en Thibaut Bronchart, alle drie 22 jaar.

Het team haalde met het oog op de nieuwe BNXT League al versterking met de Portugees Rafael Lisboa (Benfica) en de Nederlander Jito Kok (Mechelen). De Hongaar Gyorgy Goloman, de Spanjaard Sergio Llorente en de Nederlander Shane Hammink zegden Spirou vaarwel.

Vorig seizoen sneuvelde Charleroi in de kwartfinales van de play-offs tegen de latere kampioen Oostende.