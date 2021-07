Martijn Colson is één van de drijvende krachten achter het toernooi, waarvoor 35 vrachtwagens zand aangevoerd werden.“Onze sport kan zo’n boost gebruiken”, reageert Limburgs voorzitter Jan Martens (onder). — © DD

BK-manche in Lommel

Het Belgian Beachvolley Championship strijkt dit weekend neer in Lommel, waar voor het eerst een manche georganiseerd wordt. Martijn Colson, die vorige zondag nog de tweede manche in Kortrijk won, is samen met zijn nicht Mieke Sleurs één van de drijvende krachten achter het evenement.