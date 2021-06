Hasselt

In het vaccinatiecentrum van de eerstelijnszone Herkenrode op park H in Hasselt is de 100.000 ste prik, ééntje van Moderna, geplaatst. “In totaal is nu 84 procent van de 18-plussers in de eerstelijnszone deels en 49 procent volledig gevaccineerd”, zegt Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA).