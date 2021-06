COLUMN Eric Dupain: Het vaccinatiecentrum

Eric Dupain schrijft een column over het leven zoals het is in Heers.

We schrijven woensdag 2 juni. Op het moment dat ik mij klaarmaak om samen met de jonge Rode Duivels het vliegtuig richting Kazakhstan op te stappen, ontvang ik een mail met de melding dat ik op 15 juni om 17.56 uur gevaccineerd zou worden. Yes! En het is dubbele pret, want net als mijn echtgenote zal ook ik een vaccin van Johnson & Johnson krijgen. Eén enkele prik dus. Een zegen voor iemand die het nog maar in zijn broek doet wanneer hij over een naald hoort spreken.

Enkele weken later rep ik mij naar Het Panishof in Bommershoven. Een vriendelijke mijnheer wijst mij de weg naar de parking achteraan, waar de parkeerwachter mij een vrije plaats toont. De ontvangst binnen is hartelijk. Nadat ik mijn handen ontsmet heb, neem ik even plaats om dan deel te nemen aan het vervolg van die on-ge-loof-lijk geoliede machine. Een vriendelijke vrouw schrijft mij in en verwijst mij naar een dame met medische expertise die me de gebruikelijke vragen stelt. Reageert u allergisch op bepaalde medicijnen enzovoort. Ik volg mijn aangewezen kleur en word naar het ‘prikhokje’ geleid waar ik nauwelijks mijn angst voor naalden kan uitleggen. De dame die mij prikt, gunt mij niet al te veel tijd om na te denken en voor ik het weet heb ik al een klevertje op mijn geprikte arm. “Dat was nu toch niet zo erg, hè”, zegt de dame in kwestie. Een andere vrijwilliger herkent mij, vraagt me informatie over Helden en verwijst mij naar het laatste ‘stationnetje’ waar men mij uitlegt dat ik geen twee, maar vier weken voorzichtig moet zijn vooraleer ik volledig immuun ben tegen dit beestje.

Het moet zowat 18.05 uur geweest zijn wanneer ik, samen met mijn buurman David, plaats neem op een van de vele stoelen om te rusten. Vijftien minuten wachten en dan mogen we naar huis. Eerlijk: ik sta er met open mond naar te kijken. Vooreerst is er het geoliede systeem vanaf de straat tot en met de uitrustzone. Ten tweede: dit werk wordt voor 95% gedaan door vrijwilligers. Je hoort het goed: vrijwilligers. Volgens Van Dale is een vrijwilliger iemand die zich vrijwillig meldt voor iets. Vrijwillig betekent dan weer uit eigen beweging, ongedwongen. Dat zoveel mensen dit doen voor hun medeburgers is fantastisch.

Deze column is dan ook voor hun: hulde aan de vrijwilligers van het vaccinatiecentrum van Borgloon en buurtgemeenten en tegelijk hulde aan alle vrijwilligers van alle vaccinatiecentra. Ik sta hiervoor recht en doe er spreekwoordelijk mijn petje voor af. De verzuring van onze maatschappij haalt héél vaak het nieuws, maar zo’n keten van zoveel warme, inzet, vriendelijkheid en liefde haalt de spotlights veel te weinig. Sommige mensen zullen dit zelfs normaal vinden, ik niet. Daarom: dankjewel aan iedereen die hierbij betrokken is.