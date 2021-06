Middelkerke organiseert het komende jaar drie BK’s wielrennen

Op 18 juli van dit jaar wordt met het Belgisch kampioenschap trial een eerste van drie nationale titelstrijden gehouden in kustgemeente Middelkerke. Op 8 en 9 januari 2022 is er het Belgisch kampioenschap veldrijden en op 26 juni 2022 is er het BK wielrennen op de weg. Middelkerke zal deze drie evenementen organiseren samen met Golazo.

“Uiteraard zijn we verheugd om dit drieluik te mogen organiseren in opdracht van de Gemeente Middelkerke”, aldus Christophe Impens, CEO Cycling van Golazo. “Het worden sowieso 3 spectaculaire kampioenschappen waarin we volop gaan inzetten op fanbeleving. Wij gaan ons trouwens goed laten omringen door vier wereldkampioenen. Viervoudig wereldkampioen Kenny Belaey is de peter van het BK trial. Paul Herygers wordt supervisor van het BK veldrijden en voor de wegrit is dit Johan Museeuw. Dit alles onder goedkeurend oog van ere-ambassadeur Freddy Maertens.”

Burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie Dedecker, is tevreden dat deze kampioenschappen in zijn gemeente plaats kunnen hebben.

“De grote winnaars van deze organisatietandem worden de wielersupporters, onze inwoners en handelaars”, aldus Dedecker. “Die leggen we in de watten in Middelkerke. Bij elk van de kampioenschappen worden tal van fanzones voorzien, echte supportersdorpen met een groot scherm, live muziek, animatie en een gevarieerd aanbod aan drank- en eetstanden. De inwoners van Middelkerke en sportclubs, jeugdverenigingen en sociale organisaties worden maximaal bij de evenementen betrokken. Net als de lokale horeca, zodat het ook voor hen, na een moeilijk jaar, opnieuw enkele hoogdagen kan opleveren.”

Op donderdag 23 september van dit jaar wordt in Middelkerke trouwens ook de start gegeven van de Omloop van het Houtland.