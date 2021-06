Bilzen

Na acht maanden inactiviteit was het op 12 juni een blij weerzien tussen muzikanten, dirigent en bestuursleden van de Koninklijke Harmonie Aurora en de Fanfare St-Ursula van Zutendaal. In zaal Aurora op de Harteberg in Eigenbilzen werd er genoten van mooi samenspel. Tijdens een coronaveilige traktatie werden er nieuwe plannen gemaakt voor een muzikaal en vriendschappelijk werkjaar.