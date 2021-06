Bert Van Lerberghe verlengt bij Deceuninck - Quick-Step: “Een heel sterke renner”

De 28-jarige Van Lerberghe is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Wolfpack, waar hij in dienst van de kopmannen rijdt. Hij heeft ook een verleden bij Cofidis en Topsport Vlaanderen.

“Bert is een heel sterke renner en heeft al vaak fantastisch en onbaatzuchtig werk geleverd”, zegt teammanager Patrick Lefevere. “Met hem hebben we een heel goeie renner voor de lead-outs maar hij kan soms ook zelf op mooie resultaten mikken wanneer het kan. Hij is nog heel leergierig en we zijn blij de samenwerking te kunnen verderzetten.”