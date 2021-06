Vijfde etappe is een tijdrit: bekijk hier de starttijden van de Belgen en de favorieten

Vandaag staat in het departement Mayenne, met aankomst in Laval, de eerste van twee individuele tijdritten op het programma. Met nauwelijks een halve minuut achterstand op gele trui Mathieu van der Poel maakt Wout van Aert, vicewereldkampioen in de discipline, nog altijd kans op de gele trui. Bekijk hier de starttijden van de Belgen én de favorieten. De Noor Amund Grondahl Jansen begint om 12u15 als eerste aan de opdracht van 27 kilometer.

12u15’00: Amund Grondahl Jansen

12u31’00: Chris Froome

12u33’00: Jasper De Buyst

12u34’30: Edward Theuns

12u57’00: Tim Declercq

13u04’30: Tosh Van der Sande

13u07’30: Tim Merlier

13u21’00: Thomas De Gendt

13u24’00: Jelle Wallays

13u40’30: Jasper Philipsen

13u55’30: Victor Campenaerts

14u00’00: Loic Vliegen

14u03’00: Tao Geoghegan Hart

14u04’30: Jasper Stuyven

14u19’30: Stefan Bisegger

14u24’00: Brent Van Moer

14u40’30: Dries Devenyns

14u45’00: Philippe Gilbert

14u49’30: Oliver Naesen

14u54’00: Jonas Rickaert

15u12’00: Alejandro Valverde

15u22’30: Dylan Teuns

15u27’00: Xandro Meurisse

15u31’30: Stefan Kung

15u33’00: Jan Bakelants

15u36’00: Greg Van Avermaet

15u37’30: Miguel Angel Lopez

15u39’00: Richie Porte

15u45’00: Tiesj Benoot

16u08’00: Kasper Asgreen

16u12’00: Primoz Roglic

16u16’00: Geraint Thomas

16u20’00: Vincenzo Nibali

16u24’00: Rigoberto Uran

16u32’00: David Gaudu

16u34’00: Pierre Latour

16u36’00: Nairo Quintana

16u38’00: Enric Mas

16u40’00: Tadej Pogacar

16u42’00: Wilco Kelderman

16u44’00: Wout van Aert

16u46’00: Richard Carapaz

16u48’00: Julian Alaphilippe

16u50’00: Mathieu van der Poel

(gvdl)