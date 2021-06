Steven Van Gucht: “Het aantal besmettingen kan mogelijk opnieuw stijgen”

LEES OOK. Vrees voor reischaos door coronacertificaat: “Sorry, u mag niet vliegen. En we weten niet waarom”

Viroloog Steven Van Gucht van het Nationaal Crisiscentrum steekt optimistisch van wal: we zitten op schema met het zomerplan. Maar al snel volgt een waarschuwing: de daling van het aantal besmettingen en stilaan ook de ziekenhuisopnames lijken af te remmen. Door de vele versoepelingen zijn stijgingen opnieuw mogelijk in de komende weken, maar Van Gucht voorspelt dat de vaccinaties de druk op de ziekenhuizen beheersbaar kunnen houden.

Hij verwijst daarvoor naar de landen waar de vaccinaties hoger zijn en waar de deltavariant circuleert, zoals het Verenigd Koninkrijk. Daar komen heel wat besmette personen niet in het ziekenhuis terecht. Zo bereikt zes procent van de besmettingen in België in het ziekenhuis. In het VK is dat maar 1,3 procent. Dat valt te verklaren doordat er meer getest wordt, waardoor meer besmettingen opgemerkt worden, maar ook doordat meer mensen beschermd zijn. Bijna de helft van de Britten is volledig gevaccineerd, tegenover een derde in België.

De deltavariant wint verder aan terrein in België. Net geen kwart van het aantal besmettingen (23 procent) is op dit moment de deltavariant. Een week eerder was dat nog 16 procent. De besmettingen vinden vooral plaats onder twintigers, zo’n 25 procent van het totaal. Al is er een mogelijke bias in de cijfers: jongeren, die vaak nog niet volledig gevaccinneerd zijn, laten zich deze weken testen om op reis te gaan, wat de stijging kan verklaren. "Dat maakt de interpretatie van de cijfers moeilijker", aldus Van Gucht.

De ziekenhuisopnames worden daarom de belangrijkste indicator en die gaan nog altijd in dalende lijn, maar minder uitgesproken. Er worden gemiddeld 20 patiënten per dag opgenomen. De meesten zijn jonger dan 60 jaar. Dat wijst op de goeie werkzaamheid van de vaccins. "Als daling aanhoudt, bereiken we op 10 juli de symbolische van 100 op intensieve", voorspelt Van Gucht.

