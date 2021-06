Donkere wolken boven Gahate (Nepal)

Het ontwikkelingsproject in Gahate, Nepal, opgestart door enkele Genkse mensen rond Werner Vanhie, beleeft moeilijke tijden mee. Er is niet alleen de moesson, maar ook de Indiase coronavariant stak de grens met Nepal over.

De mensen in Nepal krijgen momenteel af te rekenen met een dubbel onheil. De moessonregens barsten elk jaar iets vroeger en iets heviger los en door overstromingen en grondverschuivingen bezwijken talrijke huizen. Honderden mensen, ouderen, kinderen, zwangere vrouwen moeten geëvacueerd worden naar scholen, dorpshuizen en tenten, waar het risico op besmetting uiteraard vrij groot is. Het zijn vooral de meest kwetsbare mensen die het meest lijden onder de klimaatverandering.Dit jaar maakt corona het allemaal nog veel erger. De zware uitbraak met de variant die India dodelijk trof liet zich niet tegenhouden aan de lange grens met Nepal. Door de Kathmanduvallei verspreidt het virus zich naar het binnenland.Project Gahate-Nepal kon niet werkloos toekijken: via Prem, hun vertrouwenspersoon in Gahate, hielpen ze in het kleine ziekenhuis van Dingla, in de buurt van Gahate, een covidafdeling voor de opvang van 14 patiënten in gereedheid brengen. Het project zorgde voor beschermend materiaal, zuurstofconcentrators en zuurstofcilinders. Voor ons lijkt het allemaal primitief maar de (enige) dokter in het ziekenhuis kan nu wel de patiënten afzonderen en zuurstof laten toedienen. Een bescheiden bijdrage die ginder erg gewaardeerd wordt.