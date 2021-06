Vincentius Genk-Zutendaal op nieuwe wegen

De Vincentiusvereniging Genk-Zutendaal is een zeer gekende organisatie in de strijd tegen armoede in beide gemeenten.De coronacrisis heeft de manier van werken grondig overhoop gehaald en ook de financiële situatie grondig gewijzigd. Sponsors kunnen kleren, huisraad en andere goederen nog enkel op afspraak brengen en de voedselpakketten, nog altijd zo’n 15 ton per maand, moeten telefonisch door de cliënten besteld worden. Bovendien komen er door zo’n pandemie ook tal van nieuwe noden tevoorschijn.Maar de coronapandemie heeft ook doen nadenken en nieuwe strategieën doen ontwikkelen. Komt daar nog bij dat de Vincentiusvereniging haar huidige locatie in de Waterbleekstraat op relatief korte termijn zal verlaten. Hoog tijd dus om de hele werking eens nauwkeurig onder de loep te nemen en eventueel bij te sturen. Het stadion van KRC is daarvoor een uitstekende plek. Daar verzamelden de vrijwilligers om te overleggen, te inventariseren, te monitoren en te dromen, maar vooral om positief vooruit te denken.Voorzitter Guido Vandebrouck stelt het zo: “Als er storm komt dan bouwt de één een schuilkelder en de ander een windmolen. Die dag hebben de wieken van de Vincentiusmolen flink gedraad.”