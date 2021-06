Kleuters zwaaien af op De St@rtbaan

Op donderdag 24 juni was het een spannende dag voor de 5-jarige kleuters in De St@rtbaan.

Zij ontvingen het enige en echte kleuterdiploma. Uitgedost in een mooie toga met bij passend professorhoedje werden ze feestelijk in de bloemetjes gezet door hun juffen Liesbeth, Sarah, Hilde en directeur Johan. Gewapend met een dinosaurus verschenen de kleuters in de buitenklas waar de ouders hadden plaatsgenomen. De "gediplomeerden" bewezen met het zingen van het ABC-lied dat ze alle letters kennen. Alle kleuters hebben met glans de kleuterschool afgewerkt en zijn nu klaar om naar het eerste leerjaar te gaan. Na de ceremonie was het de hoogste tijd voor een natje. Natuurlijk waren alle ouders trots op hun jonge spruiten en beloofden dat het diploma een speciaal plekje gaat krijgen boven de bedstee.