LIVE. Pakt Wout van Aert de gele trui in de eerste individuele tijdrit?

11u50

Parcours

Het is sinds 2008 geleden dat er in de eerste week nog zo’n lange tijdrit staat ingepland. Alles samen wordt er in deze editie 58 kilometer tegen de tijd gereden. Deze tijdrit is er echt eentje voor de hardrijders: nagenoeg vlak. Start en finish liggen in vogelvlucht niet meer dan 5 kilometer uit elkaar, het parcours trekt echter eerst een stukje naar het noorden om dan via het oosten zuidwaarts richting aankomst aan de indrukwekkende evenementenhall Espace Mayenne af te stevenen. Er zijn twee tussentijden voorzien: na 8,8 km en na 17,2 km.

22 jaar na de sprintersoverwinning van Tom Steels is Laval nu dus de aankomstplaats van een tijdrit. Voor zijn tweede ritzege in de Tour van 1999 kreeg de Belgische sprinter... een renpaard. De stad was ook al startplaats van een historische etappe: een dag later vestigde Mario Cipollini in 1999 een snelheidsrecord door de etappe van Laval naar Blois te winnen aan een gemiddelde van 50,355 km/u. Nog altijd een record voor een rit in lijn in de Tour... Tot slot is Laval ook de geboorteplaats van de Franse ex-wielrenner Jacky Durand.