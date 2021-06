Het is bijna zover: donderdag begint de zomervakantie. Aangezien veel mensen nog niet met het vliegtuig op reis willen of durven, verwacht de kust een massa toeristen. Maar hoe normaal zal de zomer daar worden? Moeten we nog een mondmasker dragen op de dijk? Moeten we een stukje strand reserveren? En wat met de evenementen? Een overzicht per kustgemeente.