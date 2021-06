Op heel wat plaatsen was het de afgelopen uren pompen of verzuipen. De komende dagen wordt het droger. Vanaf zondag verhoogt opnieuwe de kans op onweer. — © BELGA

Hasselt

In de voorbije 24 uur is in Limburg meer regen gevallen dan in een normale maand. Vooral het zuiden van de provincie kreeg zwaar weer. Vanaf zondag komt er opnieuw een trein van onweersbuien aan.