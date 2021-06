Meteen file aan nieuwe Jumbo in Zonhoven

Dat zorgde trouwens meteen voor file. Een paar minuten na openingstijd moesten parkeerwachters de parking afsluiten, omdat die helemaal vol stond. Ook de aanpalende straten raakten snel vol geparkeerd. De eerste driehonderd klanten kregen dan ook een gele bos bloemen mee. De Zonhovense vestiging is de tiende Jumbo in België. Over twee weken opent de groep nog een nieuwe supermarkt in buurgemeente Heusden-Zolder. De Nederlandse keten heeft de ambitie om vaste grond aan voeten te krijgen in ons land, en hoopt zo een honderd winkels te openen. TR