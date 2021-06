Neos Kuringen eindelijk weer op wandel

Elkaar terugzien en bijpraten in een ongedwongen sfeer, was de wens van de leden van Neos Kuringen. En eindelijk mocht het.

Vijftig enthousiaste wandelaars en vijftien niet-wandelaars verzamelden in de Gildezaal om te toosten op het weerzien en dan op pad te gaan in de Prinsbeemden van Kuringen. "Na een stevige regenbui rook de natuur heerlijk en kregen we een mooi beeld van de diverse natuurrijkdom op de nieuwe wandellus. De vlaai achteraf heeft nog nooit zo goed gesmaakt."